В Туапсинском районе нашли мину времен войны

Опасную находку уничтожили сотрудники Росгвардии.

В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении на берегу горной реки вблизи поселка Октябрьского предмета, конструктивно схожего с боеприпасом времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место находки сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали предмет и установили, что это 82-мм минометная мина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Взрывоопасный предмет уничтожили накладным зарядом в безопасном месте.

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