В Туапсинском районе невеста ударила топором брата жениха

Инцидент произошел в селе Кроянском во время свадьбы. Возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 22 апреля во время свадьбы у 24-летней невесты и брата ее жениха произошел конфликт. Девушка взяла из сарая топор и ударила мужчину по руке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Местную жительницу обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направили в суд. Назначено предварительное слушание. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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