В Туапсинском районе объявили экстренное предупреждение по ожиданию волн и тягуна

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 октября во второй половине дня в районе Туапсе ожидается высота волн 4-5 м, зыбь от юго-запада, в порту Туапсе сильный тягун.

В случае возникновения нагонных явлений необходимо вывести людей и технику с прибрежной зоны Азовского и Черного морей. Судовладельцам надо принять меры по обеспечению безопасной стоянки судов, рыболовецкого оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«01» — единый телефон спасения.

«010» — с мобильных телефонов.

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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