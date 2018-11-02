В Туапсинском районе оштрафовали мужчину, по вине которого туристов на парашюте ударило током

Приговор 44-летнему жителю поселка Лермонтово вынес Туапсинский районный суд.

Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пляже Джубги 22 сентября в 18:00 44-летний мужчина взялся прокатить на парашюте молодую пару. Во время буксировки парашюта сильный порыв ветра откинул отдыхающих на линию электросети. Парень и девушка получили электротравмы и упали на землю. Им сразу же оказали необходимую помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник