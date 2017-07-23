В Туапсинском районе от веток и мусора расчистили русло реки Казачка

В муниципалитете продолжают проводить рейды по обследованию русел рек.

Во время проверки сотрудники шестого отряда Федеральной противопожарной службы вместе с представителями администрации Небугского сельского поселения выявили проблемный участок на реке Казачка, протекающей в поселке Тюменском. После этого администрация поселения организовала работы по расчистке реки и ее берега от наносов, бревен, веток, мусора.

Всего в Туапсинском районе протекают более 30 рек, среди них 19 крупных и средних. Общая протяженность береговой линии участков, которые входят в границы населенных пунктов — 252 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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