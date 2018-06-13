В Туапсинском районе открыли новые экскурсионные маршруты

Для жителей и гостей подготовили девять новых туристических троп. Их протяженность составляет от 35 до 96 км.

Маршрут «Дорога к храму» предусматривает посещение церковно-исторических объектов поселков Новомихайловского, Ольгинки, Небуга и города Туапсе. «Дорога по священным местам» проходит не только по местам православной культуры, но и памятникам истории и природы.

Туристы, интересующиеся военной историей, могут принять участие в экскурсиях «По местам боевой славы», «О подвиге, о мужестве, о славе», «Памяти подвига бессмертного полка».

Также туристам предлагают посетить историко-краеведческий музей имени Н. Г. Полетаева, Горку Героев, мемориальный комплекс «Братские могилы» и другие места.

В новые маршруты «Лучи Шапсугии», «Любимый город Туапсе», «Скала Киселева» и «Ожерелье Кавказа» вошли объекты «дуб Великан», этнографический музейный комплекс «Нарт», «Серебряные водопады», долина реки Псебе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Все новости по теме:

Курортный сезон

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник