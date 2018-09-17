В Туапсинском районе открыли новый детский сад на 150 мест

В селе Тенгинка 17 сентября открыли современный детский сад, который стал частью нового образовательного комплекса.

Двухэтажное дошкольное учреждение рассчитано на 150 детей. Тут же расположена трехэтажная общеобразовательная школа на 400 мест, она начала работать с 1 сентября. Вместе они образуют единый образовательный комплекс.

На строительство школы-детсада было потрачено 484,7 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.

В 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев лично посетил строящийся комплекс и отметил, что это интересный объект с мощной инфраструктурой для качественного, разностороннего образования.

Площадь дошкольного модуля СОШ № 18 составляет более 4 тыс. кв. м. Детский сад включает восемь разновозрастных групп — семь общеразвивающих и одну компенсирующую, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, прачечную и столовую на 150 мест с лифтом для подъема блюд. Помещения оснащены современным оборудованием и мебелью, а также подъемниками и пандусами.

Для прогулок обустроены восемь крытых веранд, мини-спортплощадка и игровые площадки.

Воспитанников в новый детский сад перевели из тенгинского детского сада № 14 «Ручеек». С ними будут работать, кроме воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог и логопед.

В Туапсинском районе сейчас нет очереди в сад, в Тенгинке с появлением нового детсада открыли три группы раннего возраста, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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