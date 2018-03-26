В Туапсинском районе открылся Благовещенский православный педагогический форум

В рамках форума проведут круглые столы, педагогические мастерские, мастер-классы и практические занятия.

Участниками XIII Благовещенского форума в поселке Ольгинка стали 140 специалистов — это учителя основ православной культуры и кубановедения, председатели муниципальных методических объединений педагогов ОПР, священнослужители епархий Кубанской митрополии.

«В течение четырех дней педагоги будут обмениваться передовым педагогическим опытом работы в области духовно-нравственного образования и воспитания, обсуждать волнующие их вопросы воспитания подрастающего поколения», — сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики.

В этом году почетным гостем форума стала профессор кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор учебников по православной культуре Ольга Янушкявичене. Она прочтет лекции для кубанских педагогов.

Еще одним интересным событием станет литературная гостиная Ирины Токрановой — автора поэтического сборника «Поэзия — моя жизнь», лауреата именной премии губернатора региона.

Форум проводят министерство образования края совместно с отделами религиозного образования и катехизации Кубанской митрополии при поддержке Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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