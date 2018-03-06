В Туапсинском районе отремонтируют три дома культуры и ТЮЗ

Планируется отремонтировать и оснастить новым оборудованием дома культуры сел Небуга, Цыпки, поселка Новомихайловского и Театр юного зрителя города Туапсе.

Средства направят из бюджета края и поселений муниципалитета.

На небугский ДК направят более 6 млн рублей, которые пойдут на замену кровли, систем отопления, пожарной сигнализации, электропроводки и капитальный ремонт хореографического зала.

Для других ДК приобретут музыкальную, световую и видеоаппаратуру, новые кресла. В ТЮЗе на планируемые 7,5 млн рублей подготовят два новых спектакля и оснастят большой зал музыкально-звуковым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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