В Туапсинском районе пешеход погиб под колесами автомобиля

ДТП произошло 19 ноября около 23:00 в районе 11-го километра автодороги Джубга — Сочи, недалеко от поселка Новомихайловского.

По предварительным данным, 29-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21102 сбил пешехода, который переходил дорогу. На одежде 58-летнего мужчины не было световозвращающих элементов, поэтому водитель в темноте его не заметил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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