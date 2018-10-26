В Туапсинском районе по мосту через реку Цыпка возобновили проезд

Нарушенное стихией сообщение с большинством населенных пунктов района 26 октября восстановлено.

Также возобновили кратчайшее сообщение Туапсе с Апшеронским районом и Майкопом.

Ход работ на поврежденном участке автодороги регионального значения Майкоп — Туапсе 25 октября проинспектировали губернатор Вениамин Кондратьев и министр МЧС России Евгений Зиничев.

Из-за обильных осадков на автомобильном мосту через Цыпку по всей ширине обрушилась переходная плита. В результате было прекращено сообщение с населенными пунктами Садовое, Крайняя Щель, Октябрьский, Гунайка Четвертая, Гойтх, Папоротный, Терзиян, Анастасиевская, Малое Псеушхо, Большое Псеушхо и Георгиевское. Был перекрыт проезд по единственной прямой дороге, которая связывает Майкоп с Черноморским побережьем.

На 129-141 километрах дороги Майкоп — Туапсе произвели работы по очистке проезжей части от мусора, карча, по засыпке промоин. На мосту через реку Цыпка ликвидировали размытый участок в объеме 1,8 тыс. куб. м. Проезд транспорта обеспечен, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Также на этой дороге производили планировку проезжей части на Шаумянском перевале, очистили дорогу от наносов.

В Туапсинском районе сейчас идут работы по отсыпке на месте размыва моста через ручей Агой для восстановления проезда к аулу Агуй-Шапсуг. Ликвидируют последствия ЧС на дорогах поселок Октябрьский — село Гунайка Четвертая, село Георгиевское — аул Большое Псеушхо, Шаумян — хутор Терзиян, село Георгиевское — село Анастасиевка.

Сейчас в работах по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Туапсе задействованы 47 единиц дорожной техники и 52 дорожных рабочих.

На территории Апшеронского района обеспечили проезд на пострадавших участках дорог Майкоп — Туапсе и Хадыженск — Кабардинская. На гравийной дороге Линейная — Лесогорская вода спадает, в направлении станицы Лесогорской возможен проезд для грузового транспорта. Также обеспечили проезд грузовиков по дороге Горячий Ключ — Хадыженск. На дороге, соединяющей станицы Кубанскую и Саратовскую, наблюдается спад воды, движение легкового автотранспорта возобновилось.

По последним данным, в Апшеронском районе задействовано 116 единиц техники и 163 рабочих.

В Сочи из-за обрушения дороги перед мостом через реку Макопсе перекрыто движение по федеральной трассе А147. Работы ведутся, к утру планируется дать проезд для техники.

На дороге Макопсе — Наджиго очистили проезжую часть от наносов и скального грунта, организовали временную подъездную дорогу длиной 120 м. На дороге ж/д станции Аше — аул Лыготх был разрушен подход со стороны аула к мосту, производят работы для его восстановления, проезжую часть очищают от наносов. На пострадавшем участке дороги Лазаревское — Тхагапш частично восстановили проезд, на дороге Тхагапш — Марьино — полностью.

В Белореченском районе закрыто движение на автодороге Гурийская — Черниговская — Рязанская в направлении станицы Гурийской. Проезд к этой станице временно отрезан из-за разлива реки Пшиш, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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