В Туапсинском районе полицейские закрыли подпольный алкогольный цех

В хозпостройке местный житель разливал по бутылкам чачу и вино. Правоохранители обнаружили 38 тыс. литров алкоголя без разрешительных документов.

Во время обыска домовладения 56-летнего мужчины сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции нашли 190 бочек, объемом по 200 л каждая, с вином и чачей, а также пластиковые бутылки с аналогичным содержимым и приспособления для розлива, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Образцы изъятого алкоголя направили на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Подпольному виноделу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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