В Туапсинском районе после ДТП сгорела иномарка

Авария произошла 8 декабря около 18:00 в районе 1415-го километра трассы М4 «Дон».

По предварительным данным, 52-летний водитель Kia Ceed на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся там с BMW Х3. От столкновения Kia загорелся.

В результате ДТП водитель Kia с травмами был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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