В Туапсинском районе после наезда автобуса погиб ребенок

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УМВД России по Туапсинскому району около 8:30 22 июля.

По предварительным данным, в поселке Новомихайловском на нерегулируемом пешеходном переходе водитель ЛАЗ наехал на трех пешеходов, жителей Москвы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП ребенок 2012 года рождения скончался на месте от полученных травм, женщина госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку.

Вернуться на ленту

Источник