В Туапсинском районе после реконструкции открылась поликлиника

В учреждении поселка Джубга появились дневной стационар, безбарьерная регистратура, уличные пандусы и электронное табло.

В обновленных стенах врачи уже принимают первых пациентов. В здании полностью поменяли планировку, его разделили на два корпуса — для взрослых и детей. Раньше всех лечили в одних и тех же кабинетах. Теперь даже входы разные. На половине для подрастающего поколения стены украсили рисунками, оборудовали игровую комнату.

«Игровой зоны не было, никакого декора не было, телевизора. Дети не знали, чем себя занять, пока ждали своей очереди. Теперь не замечаешь, как время проходит», — сказала жительница Джубги Александра Кладь.

Украсили и территорию вокруг поликлиники. Проложили новые дорожки и установили скамейки. Скоро высадят 12 платанов. Кроме того, по краевой программе «Земский доктор» на работу в медучреждение устроился молодой специалист — педиатр. Ждут и других врачей.

«Теперь оценку нам дадут люди. Им нравится ремонт, но еще нужны врачи. Это новая задача, которую нам предстоит решать. Но решать ее легче, когда мы приглашаем врача, показываем условия, где он будет работать», — рассказал глава Туапсинского района Анатолий Русин.

По данным минздрава региона, на реконструкцию потратили почти 700 тыс. рублей. Поликлиника в Джубге обслуживает около 9 тыс. пациентов.

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