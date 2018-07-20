В Туапсинском районе после шторма привели в порядок пляжи

После ливня 18 июля на берег вынесло мусор, бревна, ветки, грязь. Уборку территорий начали сразу после окончания дождя.

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил, что работы ведут круглосуточно, ситуация находится под контролем.

«Отдыхающие отнеслись к произошедшему с пониманием, нареканий с их стороны нет», — сказал Русин.

Работы вели на пляжах в Туапсе, Небуге, Шепси. Также привели в порядок пляжи пансионата «Джубга» и детских лагерей «Мечта», «Радость», «Морская волна». Собрали и вывезли около 80 грузовых машин мусора.

Уборка продолжается в Джубге и селе Лермонтово, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 18 июля за два часа выпала месячная норма осадков.

Из-за сильных дождей в реке Дефани произошел резкий подъем уровня воды. В селе Дефановка во время ливня подтопило 14 домов. По сигналу тревоги подняли все силы и средства, создали оперативный штаб. Жертв и разрушений нет, социальные объекты не пострадали. Последствия непогоды ликвидировали.

В районе хутора Полковничьего подмыло опору моста, произошла его частичная деформация. Мост восстановят. Рядом обустроили временную переправу.

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