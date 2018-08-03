В Туапсинском районе построили надземный пешеходный переход

Новый переход появился через трассу Джубга — Сочи.

Его возвели в селе Агой на участке 48-го километра, недалеко от остановки «Аэропорт».

Конструкция надежно защищена от дождя, имеет опоры и лестничные сходы из железобетона. Благодаря администрации Краснодарского края и управлению федеральных автомобильных дорог «Черноморье» за последние годы в муниципалитете построили пешеходные переходы в Джубге, вблизи села Лермонтово, у кемпинга «Радужный» в Новомихайловском поселении, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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