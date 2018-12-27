На амбулаторию в селе Кривенковском потратили более 8 млн рублей из краевого бюджета.

Офис ВОП возвели на улице Спорной, недалеко от школы. Площадь здания составляет почти 200 кв. м. В нем обустроили регистратуру, семь врачебных кабинетов, а также процедурный, прививочный кабинеты и дневной стационар. Они оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Здесь смогут получать медуслуги 4,9 тыс. человек.

В учреждении будут работать врач общей практики, терапевт, педиатр и акушер-гинеколог.

На данный момент в регионе работает более 250 офисов ВОП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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