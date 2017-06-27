В Туапсинском районе при столкновении четырех автомобилей погибла женщина

Авария произошла 26 июня в районе поселка Небуг.

По предварительным данным, водитель «газели» не выбрал безопасную скорость, съехал на обочину и врезался в Volkswagen, за рулем которого была 50-летняя жительница поселка Небуг. После столкновения Volkswagen отбросило на припаркованные Chevrolet и Toyota.

«В результате аварии 50-летняя женщина-водитель Volkswagen погибла на месте, водителю Chevrolet потребовалась медицинская помощь, ему назначили амбулаторное лечение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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