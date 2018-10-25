В Туапсинском районе продолжаются восстановительные работы после ливня

Ночью прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий природного катаклизма.

Заседание провел первый замглавы региона Андрей Алексеенко по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. По поручению главы региона помощь пострадавшим людям оказывают врачи краевых медучреждений. В зоне подтопления развернут штаб краевого минздава. Также во всех пострадавших населенных пунктах развернуты оперативные штабы, работают аварийные бригады.

«Из поврежденных коммуникаций — подъезд и основные пролеты моста через реку Цыпка. Заносы на дороге Туапсе — Майкоп. На участке Навагинская — Уринская — Туапсе повреждения», — рассказал Андрей Алексеенко.

«На участке Кабардинка — Хадыженск — Уринская вышли на перевал и сообщили сейчас, что выдвигаются в сторону Георгиевской. Затем приступят к непосредственным работам на территории Георгиевской в первую очередь от Цыпки, Шаумян и Анастасиевской. В этом треугольнике будем работать в первую очередь», — сказал министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин.

До конца суток прогнозируется неблагоприятная погода. Спасатели просят жителей региона быть осторожными и следить за информацией экстренных служб.

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