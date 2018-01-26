В Туапсинском районе произошло землетрясение

26 января в 10:42

Подземные толчки ощущались 26 января в Новомихайловском городском поселении.

«Сообщение о сейсмособытии поступило на пульт дежурного МЧС 26 января в 9:09. Информацию о землетрясении подтвердила геофизическая служба РАН Обнинска. Магнитуда составила 4,1», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не проводилась.

На месте организована работа оперативных групп.

Эпицентр находился в акватории Черного моря на удалении 2,5 км от берега.

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