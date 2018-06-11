В Туапсинском районе пройдет праздник лета «Морской бриз»

Мероприятие начнется 11 июня в 16:00 в поселке Новомихайловском.

Праздник откроет повелитель моря Нептун и его свита. Им захотят помешать пираты и злая волшебница, но добро победит.

В рамках праздника проведут конкурс на звание «Мисс, миссис Русалка» и «Мистер, маленький мистер Русал». Пройдет танцевальный флешмоб и парад лодок. Для гостей приготовят запеченную на углях черноморскую рыбу, детей угостят мороженым, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Все новости по теме:

Курортный сезон

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник