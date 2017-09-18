В Туапсинском районе проведут конференцию Совета Федерации

Мероприятие пройдет с 20 по 22 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок».

На конференции «Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи» соберутся члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

На мероприятии представят проекты в сфере гражданского образования детей и молодежи. Участники обсудят опыт применения законодательства о летнем отдыхе детей, правовые механизмы защиты несовершеннолетних от вовлечения в экстремистскую и противоправную деятельность, а также реализацию инклюзивных программ.

По итогам конференции создадут сборник лучших практик общественно-государственного партнерства в области образования и воспитания детей, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

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