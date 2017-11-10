В Туапсинском районе сельский дом культуры оснастили новым оборудованием

Ремонт сделали в учреждении, расположенном в поселке Октябрьском.

В доме культуры привели в порядок все помещения, отремонтировали стены, полы, покрасили двери, сцену. В зрительном зале заменили 150 кресел, установили автоматические кулисы. ДК оснастили световой и звуковой аппаратурой. На эти цели потратили более 1,6 млн рублей.

Домом культуры руководит Татьяна Сычева. На базе учреждения работают детские и взрослые танцевальные и вокальные коллективы, хор, ансамбль ложкарей, студия декоративно-прикладного творчества, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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