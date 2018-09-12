В Туапсинском районе сотрудники мусороуборочной компании спасли раненую собаку

12 сентября в 21:22

В поселке Новомихайловском водитель и грузчик опорожнили контейнеры, а затем включили пресс. Но в какой-то момент люди услышали стоны, доносившиеся из груды отходов.

Через несколько секунд на это место должен был опуститься тяжелый механизм, но мужчины успели остановить автомат, заглушили двигатель и увидели, как из контейнера выглянула собака.

«У нее не было левого глаза, там только висели какие-то остатки, правый выглядел нормально. У собаки какой-то смещенный скелет, поджата правая задняя лапа. Я полагаю, что она была перебита», — рассказал грузчик мусоровоза Геннадий Турлучев.

«Она была жестоко избита хозяином или кем-то еще. Это по-садистски было сделано. Хотели избавиться от собаки, а духу не хватило», — отметил водитель мусоровоза Максим Акунев.

Для того чтобы снять собаку с высокого грузовика, пришлось организовать спасательную операцию: из выброшенных кроватей и матрасов коммунальщики соорудили своеобразную горку и аккуратно спустили животное. У дворняги был ошейник.

Спасатели животного отправились дальше по маршруту, а собаку забрала домой местная жительница. Она надеется ее вылечить.

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