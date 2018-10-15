В Туапсинском районе стартовал фестиваль «Осенний дивертисмент»

Праздник творчества проходит в муниципалитете 14-й раз и продлится до 3 ноября.

Фестиваль классического искусства включит выступления оперных певцов, музыкантов, балет и выставки работ художников. Открыл программу концерт оперных звезд Краснодарской филармонии. В сопровождении государственного эстрадно-симфонического оркестра они исполнили арии из известных опер, оперетт и мюзиклов.

Выступление туапсинского камерного оркестра ждет гостей фестиваля 20 октября, 22 октября в зале кинотеатра «Родина» свои творческие работы представят воспитанники городской детской художественной школы имени Киселева, а с 25 по 29 октября в Туапсе, разных селах и поселках района с концертами выступят ученики детских школ искусств города, Агоя и Новомихайловского.

Закроет праздничную программу премьера балета «Эсмеральда» Краснодарской филармонии, которая пройдет на сцене Дворца культуры нефтяников, сообщает пресс-служба администрации района.

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