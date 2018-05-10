В Туапсинском районе стартовал форум «Импульс творчества»

На Всероссийском съезде юных талантов с нарушениями зрения 11 мая выступит Диана Гурцкая.

Проект, проходящий на территории детского центра «Орленок», собрал более 100 юных музыкантов, певцов, танцоров и актеров из 19 регионов России. С ребятами занимаются специально обученные вожатые, прошедшие подготовку по инклюзивному образованию.

В программе «Импульса творчества» уроки и мастер-классы по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному и театральному искусству, интеллектуальные и тактильные игры, музыкальные и литературные часы, курсы добровольцев, а также занятия лечебной физкультурой. На итоговом гала-концерте «Зажигая звезды» всем участникам дадут ценные призы и дипломы, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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