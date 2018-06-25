В Туапсинском районе судебный пристав помог потушить горящий автобус

Магомед Джаватханов ехал в больницу, когда увидел, что пожилой водитель на обочине не может сбить огонь с транспорта.

Судебный пристав из Дагестана получил травму на чемпионате ФССП по комплексному единоборству, который проходил в ведомственном санатории Туапсинского района. Мужчина занял третье место. Медики направили пострадавшего в больницу, расположенную в одном из местных поселков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

По дороге в медучреждение Магомед Джаватханов стал свидетелем пожара в салоне припаркованного на обочине автобуса. Он попросил водителя остановиться и с огнетушителем бросился гасить огонь.

Через некоторое время на место происшествия подъехала машина ДПС. Сотрудники патрульной службы передали приставу еще один огнетушитель после того, как у Джаватханова закончилась пена в первом. Потушив огонь, пристав отправился в больницу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кущевском районе полицейский спас семью из пожара.

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