В Туапсинском районе у приезжих из Средней Азии изъяли 300 свертков с героином

Задержанные планировали сбыть наркотик на территории Черноморского побережья.

Полицейские оперативным путем получили информацию о том, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту наркотиков на территории района. При проверке сведения подтвердились.

Полицейские осмотрели дом, который арендовали жители Центральной Азии, и обнаружили в шкафу 147 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Еще 106 свертков обнаружили в носках, 41 — в подкладке нижнего белья, два в кроссовках и два свертка — в блоке кондиционера. Кроме этого полицейские обнаружили электронные весы и пакеты для фасовки. Найденное изъяли и направили на исследование.

Экспертиза установила, что изъятое является героином общей массой более 160 г.

В отделе полиции задержанные 25 и 28 лет пояснили, что планировали сбыть наркотик на территории Черноморского побережья.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанные заключены под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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