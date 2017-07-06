В Туапсинском районе в ДТП на встречке погибли четыре человека

Авария произошла 6 июля в 14:00 на 1433-м километре трассы М4 «Дон» между селами Горское и Дефановка.

По предварительным данным, водитель Nissan Almera ехал со стороны Краснодара и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с грузовиком ГАЗ.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место аварии выехали экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего уточняются.

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