В Туапсинском районе в ДТП попала газель с пассажирами

Авария произошла 23 августа около 14:05 на 12-м километре трассы Джубга — Сочи возле села Лермонтово. Есть пострадавшие.

«По предварительным данным, водитель Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся там с пассажирской газелью, в которой ехала семья из трех человек — они жители другого региона. При этом, автомобиль не осуществлял маршрутные пассажирские перевозки», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обе машины получили серьезные механические повреждения. Водитель, а также один из пассажиров доставлены в медицинское учреждение на обследование.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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