В Туапсинском районе в ДТП с мопедом пострадали три человека

Авария произошла 10 августа около 20:00 в районе 5-го километра трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 35-летний мужчина ехал на мопеде Lifan, выехал на встречную полосу и столкнулся там с Hyundai Accent, за рулем которого был 22-летний водитель.

В результате аварии пострадали три человека: оба водителя и 38-летний пассажир мопеда, всех госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что виновник ДТП никогда не имел водительских прав, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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