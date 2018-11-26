В Туапсинском районе в ДТП с перевернувшейся машиной пострадал пассажир

Авария произошла 25 ноября около 18:00 в районе девятого километра дороги Джубга — Сочи.
По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулем Volkswagen Polo превысила скорость. Машина перевернулась и опрокинулась на крышу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП травмы получил 31-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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