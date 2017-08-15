В Туапсинском районе в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший

Инцидент произошел 15 августа в поселке Сосновом.

В 9:39 на пульт диспетчера Туапсинского ПСГ поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, есть пострадавший.

На месте работает оперативная группа. Привлечено 32 человек и десять единиц техники, от МЧС России — десять человек и четыре единицы техники.

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