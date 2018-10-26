В Туапсинском районе в зоне подтопления работают 30 врачебно-сестринских бригад

По распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в населенных пунктах, оказавшихся в зоне подтопления, организовано оказание медицинской помощи пострадавшим.

Всего в Туапсинском районе работают 30 врачебно-сестринских бригад. Это туапсинские медики. Врачи обходят дворы, изучают ситуацию и проводят вакцинацию пострадавших от кишечных инфекций.

Медики дежурят во всех пунктах временного размещения, осматривают обратившихся жителей, выявляют заболевших и оказывают помощь. В оперативных штабах работают психологи из МЧС и психоневрологического диспансера Туапсе, в круглосуточной готовности находятся бригады скорой помощи. В район направлены специалисты министерства здравоохранения Краснодарского края, центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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