В Туапсинском районе во время ЧС пострадали 836 домов

25 октября в 12:41

Подтоплены Туапсе, а также 21 населенный пункт в пяти сельских поселениях.

Поднялась вода в реках Спорной в селе Кривенковском, в Цыпке — в селе Цыпка, в Елизаветке — в Шаумяне, в Пшише — в Навагинском, в Пшенахо — в Георгиевском, а также в реках Агой и Небуг. Утром 25 октября подъем воды наблюдался в реках Цыпке, Пшенахо, Спорной, Пшиш и Небуг.

По данным отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципалитета, предварительно от воды пострадали 836 домовладений, в которых живут 2 тыс. 445 человек. Эвакуированы 460 человека, 140 человек размещены во временных пунктах. Электроснабжение нарушено в 18 населенных пунктах, отключены от водоснабжения села Мессажай, Красное, хутор Греческий, Цыпка, Кирпичное, Кривенковское, Георгиевское. Без воды остались частично город Туапсе и поселок Пригородный.

Все еще подтоплены железнодорожные станции Гойтх, Пшиш, перегон Туапсе — Шепси, временно приостановлено движение электричек и пассажирских поездов до и после Шаумянского перевала в направлениях Туапсе — Краснодар и Туапсе — Майкоп. Также пострадала трасса Туапсе — Апшеронск между селами Кривенковским и Индюком, Туапсе и Апшеронском, разрушен участок автодорожного моста в Цыпке, движение транспорта по трассе Майкоп — Туапсе приостановлено, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

В Туапсе десять мобильных групп приступили к оценке ущерба от ЧС.

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