В Туапсинском районе во время катания на аттракционе «Банан» пострадали две девочки

Это произошло 18 августа в поселке Джубга.

По версии следствия, днем в акватории на центральном пляже 30-летний мужчина на моторной лодке «Касатка 650» катал отдыхающих на водном надувном аттракционе «Банан». Среди пассажиров на нем были две девочки. Водитель лодки не выбрал безопасный скоростной режим и траекторию маневра по волнам, в результате сидевшую перед детьми девушку подбросило вверх, а после — она удалила детей. Девочки получили многочисленные травмы тела.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

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