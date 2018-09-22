В Туапсинском районе во время катания на парашюте пару ударило током

ЧП произошло 22 сентября около 18:00.

Молодая пара каталась на парашюте на пляже Черного моря в поселке Джубга.

По предварительным данным, во время буксировки парашюта сильным порывом ветра отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате чего они получили электротравмы и упали на землю.

Пострадавших доставили в Туапсинскую районную больницу № 2 поселка Новомихайловский.

Проводится проверка, сообщает пресс-служб Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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