В Туапсинском районе во время подтопления погиб 82-летний житель села Кривенковского

Тело пенсионера обнаружили в ночь на 25 октября.

«В СК выясняются причины и обстоятельства гибели двоих жителей села Кривенковского — женщины 1947 года рождения и мужчины 1936 года рождения. Пока известно, что они не родственники. Обстоятельства, при которых были обнаружены погибшие, также устанавливаются. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по окончании которой примут процессуальное решение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

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