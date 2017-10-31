В Туапсинском районе восстановили движение поездов после схода селя

Движение составов осуществляется в штатном режиме.

«В 13:13 после завершения расчистки железнодорожного пути от селевых масс открыто движение на перегоне Гойтх — Индюк», — говорится в сообщении на сайте СКЖД.

Так как на этом участке не осуществляется движение поездов дальнего следования, то была задержана только «Ласточка» № 814 сообщением Адлер — Майкоп. Время простоя составило 2 часа 50 минут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 31 октября на железнодорожные пути сошел грязекаменный поток, из-за чего было приостановлено движение электрички.

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