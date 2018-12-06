В Туапсинском районе восстановили поврежденный непогодой водопровод

Вода вернулась в дома почти 300 жителей села Георгиевского.

Повреждение водопровода произошло из-за дождей, которые обрушились на Кубань на прошлой неделе. Непогода поломала деревья, размыла реку Пшенахо и повредила проходящий через нее трубопровод. Его недавно отремонтировали и пустили по временному маршруту из-за реконструкции моста.

«У нас на водозаборе полетели насосы, скважины были забиты, пока их не очистили», — пояснил атаман Тимофей Лукьянченко.

Прежде местные жители были вынуждены обращаться за помощью к соседям и пользоваться водой из колодцев. Последствия очередной аварии устраняли всеми силами: местные власти приобрели новую трубу длиной 150 м, а люди вышли на субботник, чтобы привести в порядок территорию.

«Трубу установили на тросах, теперь она уже не в русле лежит. Воздушным путем пошли, чтобы избежать очередного повреждения, потому что мы пока еще не знаем, когда закончат мост, хотя по срокам подрядчик должен сдать его к Новому году», — рассказал глава Георгиевского сельского поселения Туапсинского района Инвербий Коджешау.

Сейчас на месте аварии продолжает работать спецтехника. Там расчищают русло реки, чтобы предотвратить возможные разрушения во время сильных дождей.

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