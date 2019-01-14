В Туапсинском районе восстановили поврежденный при наводнении водопровод

Водопровод будет снабжать водой жителей села Садового и станции Чинары в Шаумянском поселении.

Система водоснабжения была повреждена во время наводнения, которое случилось 24 октября 2018 года после сильных ливней. Порыв произошел на участке трубопровода, проложенного по воздушной линии через реку Псекупс.

Трубу длиною 60 м заменили на новую пластиковую и подняли ее на более безопасный уровень.

«Водоснабжение восстановлено по временной схеме. В начале третьего квартала 2019 года ремонт, согласно планам, возобновится: пластиковую трубу сменит постоянная, металлическая», — рассказал глава поселения Ардавас Кочканян.

Водопровод обслуживает более 300 человек, сообщает пресс-служба администрации района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября 2018 года, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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