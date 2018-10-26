В Туапсинском районе восстановили проезд к аулу Агуй-Шапсуг

Ремонт поврежденного моста, связывающего аул с соседними населенными пунктами, 25 октября проинспектировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Там из-за поднятия уровня воды в ручье Агой было разрушено дорожное полотно, связь с аулом оборвалась. Кондратьев поручил сосредоточить все силы и средства на ремонте моста.

Работы по очистке наносов проводили две подрядные организации, работало четыре единицы техники. Днем 26 октября движение по мосту восстановили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. В Хадыженске электроснабжение полностью восстановят 27 октября.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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