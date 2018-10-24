В Туапсинском районе восстановили транспортное сообщение с подтопленными селами

Об этом вечером 24 октября сообщил глава района Анатолий Русин.

«Главы поселений говорят, что добрались до всех населенных пунктов. Проезд, конечно, затруднен, есть подтопленные участки дорог», — сказал Анатолий Русин.

Он добавил, что уровень воды в подтопленных населенных пунктах снижается. Нового ливня, который мог бы привести к повторному ЧП, в ближайшее время синоптики не прогнозируют.

Он уточнил, что «поскольку фронт циклона уходит, в ближайшее время такого же сильного ливня не ожидается». По данным властей, в районе эвакуированы 140 человек.

«Сейчас они все размещены в больницах, гостиницах, других объектах. Когда вода спадет, всех доставим в гостиницы, где им будет предоставлено жилье и горячее питание», — сказал глава района.

Ранее сообщалось, что из-за ливня оказались подтоплены и заблокированы селем несколько участков дорог в Туапсинском районе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

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