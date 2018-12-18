В Туапсинском районе восстановят мост к хутору Полковничьему

Рабочие восстанавливают мост в Джубгском поселении, поврежденный во время ливней в июле и октябре.
Мост ведет к хутору Полковничьему и садовому товариществу «Горянка». Сейчас работы ведут в русле реки Джубги. В октябре вода повредила опоры моста и смыла часть берега.
Новые опоры уже сделали, строители также пробурили скважины, необходимые для установки металлической конструкции переправы. Ремонтникам предстоит укрепить сваи, берег и обустроить съезд с нового моста.
По данным администрации поселения, работы при благоприятной погоде планируют завершить к концу года, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.
Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.
Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.
Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.
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