В Туапсинском районе восстановят мост к хутору Полковничьему

Рабочие восстанавливают мост в Джубгском поселении, поврежденный во время ливней в июле и октябре.

Мост ведет к хутору Полковничьему и садовому товариществу «Горянка». Сейчас работы ведут в русле реки Джубги. В октябре вода повредила опоры моста и смыла часть берега.

Новые опоры уже сделали, строители также пробурили скважины, необходимые для установки металлической конструкции переправы. Ремонтникам предстоит укрепить сваи, берег и обустроить съезд с нового моста.

По данным администрации поселения, работы при благоприятной погоде планируют завершить к концу года, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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