В Туапсинском районе возбудили уголовное дело за перегруз прогулочного катера

По версии следствия, 23-летний местный житель перевозил более 50 туристов на катере, вместимость которого составляет 12 человек.

Подозреваемый организовывал морские прогулки. По версии следствия, ранее он переделал корпус катера «Атаман». Это позволило молодому человеку перевозить туристов на крыше судна, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

На пляже поселка Лермонтово Туапсинского района 21 августа он осуществил посадку и прогулку 51 пассажира. На катере было только 18 спасательных жилетов. Стоимость услуги составляла 600 рублей. Отмечается, что перегруз катера существенно влияет на устойчивостьв пути следования и маневренность.

Следователи осмотрели судно, допросили свидетелей и подозреваемого. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

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