В Туапсинском районе все пляжи к курортному сезону подготовят до 1 мая

Такую задачу поставил перед специалистами курортной сферы глава района Анатолий Русин.
Русин 4 апреля объехал пляжи в Ольгинке, Новомихайловском, Лермонтово и Джубге. Арендаторы пляжных территорий уже приступили к работе: идет уборка мусора и наносов после зимних штормов, разравнивание гальки.
Основные требования к пляжам — санитарный порядок, безопасность и комфортные условия для отдыха. Сейчас береговую полосу максимально освобождают от обилия ларьков и кафе. Объекты общепита оформят в едином стиле, с соблюдением всех норм и требований.
«Близится высокий сезон. Через считанные недели к нам приедут первые гости. Поэтому подготовиться к встрече мы обязаны максимально ответственно. Сегодня необходимо прикладывать все усилия, чтобы наш курорт менялся в лучшую сторону, становился конкурентноспособным и современным», — подчеркнул Русин.
Первая проверка на готовность к курортному сезону пройдет через две недели, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пляжах Туапсинского района будут проводить утреннюю гимнастику. Новое направление в организации активного отдыха туристов решили развивать в предстоящем курортном сезоне.
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