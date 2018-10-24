В Туапсинском районе за полдня выпало около 110 мм осадков

В Туапсинском районе 24 октября с 6:00 до 13:40 выпало 108 мм осадков, поднялась вода в реках. В муниципалитете ввели режим ЧС.

В результате сильных дождей подтоплены железнодорожные станции Гойтх, Пшиш, перегон Туапсе — Шепси. Сбоев в графике движения пассажирских поездов нет. В районе создан оперативный штаб, который возглавил руководитель муниципалитета Анатолий Русин, организована работа штаба главного управления МЧС Краснодарского края.

В северные поселения выехали отряды туапсинских спасательных подразделений, «Кубань-СПАС», пожарных частей, полицейские. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения, за уровнем воды в реках ведется круглосуточное наблюдение, специалисты РЖД обследуют тоннели на перегоне «Индюк-Гойтх». В район также направилась опергруппа краевого управления МЧС.

Ситуация находится под контролем, в том числе кубанского центра управления в кризисных ситуациях. Неблагоприятная погода прогнозируется до 26 октября.

Граждан просят сообщать о ЧП по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 8 (86167) 2-42-12, 8 (86167) 2-39-15, 112, 01, с мобильного — 010 и 101, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября в Туапсинском районе из-за ливней подтопило несколько ж/д станций. Из подтопленных домов эвакуируют людей. В Туапсе поток воды во время ливня разрушил бетонную стену.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали штаб. Об этом 24 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

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