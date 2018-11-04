В Туапсинском районе завершился фестиваль «Осенний дивертисмент»

Фестиваль закрыл государственный балет Кубани филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

На сцене представили балет «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Постановщик балета — Мелкон Хачикян.

«Осенний дивертисмент» открылся 13 октября. В этом году программа фестиваля включила концерты оперных звезд Краснодарской филармонии в сопровождении государственного эстрадно-симфонического оркестра, туапсинского камерного оркестра, выставку творческих работ воспитанников городской детской художественной школы имени Киселева, выступления учащихся детских школ искусств Туапсе, Агоя и Новомихайловского.

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