В Туапсинском районе жителям подтопленных поселков организуют подвоз питьевой воды

Глава района Анатолий Русин 24 октября провел заседание оперативного штаба ликвидации ЧС.

По словам главы, жителей района своевременно и заранее оповестили о надвигающейся непогоде, были оперативно организованы эвакуация и пункты временного размещения.

По последним данным, кроме домов подтоплены водозаборы в селах Кирпичном, Кривенковском, Георгиевском и Мессажае. Отмечены также перебои с подачей электроэнергии в Шаумянском, Октябрьском, Вельяминовском и Георгиевском поселениях. На объектах работают аварийно-восстановительные бригады коммунальщиков. В помощь им доставят дополнительные световые башни.

Власти района организуют подвоз воды и продуктов питания в пострадавшие населенные пункты и создадут мобильные группы для подворовых обходов, обследования домов и приема заявлений от жителей, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

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